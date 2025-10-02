Ravenna in piazza per Gaza e la Global Sumud Flotilla | Palestina libera - VIDEO

Centinaia di manifestanti si sono radunati ieri sera in piazza per far sentire la propria voce per Gaza e la Global Sumud Flotilla. Un'iniziativa a sostegno della pace in Palestina e contro l'operazione di abbordaggio da parte di Israele alla spedizione umanitaria, con anche la barca Morgana. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

ravenna piazza gaza globalIn piazza anche a Ravenna per la Global Sumud Flotilla. Venerdì sciopero generale di tutti i settori - È scattata in tutta Italia la mobilitazione in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, dopo l'abbordaggio da parte di Israele delle barche della missione ... ravennaedintorni.it scrive

ravenna piazza gaza globalRavenna in piazza per Gaza: corteo e sciopero generale lunedì 22 settembre - Ritrovo alle ore 9 in Piazza del Popolo per manifestare a favore del popolo palestinese. Si legge su ravennaedintorni.it

