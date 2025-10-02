Rapper Gianni Bismark dà appuntamento in centro e ladri gli svuotano casa a Roma

(Adnkronos) – Furto in casa del noto rapper 'Gianni Bismark'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i ladri sono entrati nell'abitazione del 34enne romano nel quartiere Ardeatino, a Roma, intorno alle 22.30 dopo aver forzato una porta finestra. Mentre il proprietario era fuori per un evento previsto per le 18 e anticipato ai suoi fan con una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com