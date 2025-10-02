Rapper Gianni Bismark dà appuntamento in centro e ladri gli svuotano casa a Roma
(Adnkronos) – Furto in casa del noto rapper 'Gianni Bismark'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i ladri sono entrati nell'abitazione del 34enne romano nel quartiere Ardeatino, a Roma, intorno alle 22.30 dopo aver forzato una porta finestra. Mentre il proprietario era fuori per un evento previsto per le 18 e anticipato ai suoi fan con una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
CHI È GIANNI? Scoprirlo vi piacerà. C’entra la boxe, il basket, c’entra #JakePaul ma soprattutto #GervontaDavis. Anzi ancora piú soprattutto: #KobeBryant. È una storia di sport ma anche di rap, al rap americano piace molto Gervonta Davis. Lo hanno acc - facebook.com Vai su Facebook
