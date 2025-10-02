Rapito da Israele L’appello del senatore italiano il video nella notte
“Siamo stati intercettati dalla Marina militare israeliana”. Queste sono le parole pronunciate da Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, quando ha raccontato quanto accaduto nelle prime ore del 2 ottobre a bordo della nave Karma. L’imbarcazione, parte della Freedom Flotilla, era diretta verso la Striscia di Gaza con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari. Secondo quanto riferito a Rainews24, la nave si trovava a circa 40 miglia nautiche da Gaza quando è stata fermata da unità militari israeliane. “ Ci è stato intimato di proseguire verso il porto di Ashdod ”, ha dichiarato Scotto. L’equipaggio ha dovuto cambiare rotta, dirigendosi in acque sotto controllo israeliano dove sarebbero stati sottoposti a procedure di controllo e identificazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
