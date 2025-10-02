Rapisce l'uomo che aveva investito il suo cane e lo costringe a scavargli la fossa minacciandolo con una pistola

Un 22enne texano, Alberto Joshua Hernandez, ha sequestrato l’automobilista che aveva investito il suo cane a Mineola, New York, costringendolo sotto minaccia di pistola a seppellirlo e a consegnargli del denaro come risarcimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rapisce - uomo

SAN FERDINANDO, UOMO RAPISCE IL FIGLIO DELLA COMPAGNA: ARRESTATO DAI CARABINIERI Drammatico intervento dei Carabinieri a San Ferdinando (Reggio Calabria), dove un uomo ha aggredito la compagna con un coltello e ha portato via con l - facebook.com Vai su Facebook

Como, suicida un uomo di 51 anni: aveva investito e ucciso un giovane in auto - È morto suicida a Como l’uomo di 51 anni che nella notte tra il 19 e il 20 giugno, con la sua auto, aveva ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Identificato uomo che ha investito agente in A4, è in fuga - È stato identificato l'uomo che, nella tarda serata di venerdì, a bordo di un'auto rubata a Rho (Milano) ha travolto un agente della Polizia stradale nell'area di servizio Tesina sull'autostrada A4 a ... Secondo ansa.it