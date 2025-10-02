Rapine armate e furti tra Campania e Lazio | 5 arresti dei Carabinieri di Marcianise colpita una banda criminale

Operazione in diverse province: ricostruito il modus operandi con maschere in silicone e targhe rubate. Indagini avviate dopo l’assalto a una gioielleria di Marcianise. In Caivano (Parco Verde), Napol i Secondigliano, Arzano, Aversa, Orta di Atella e Fondi (LT), i Militari della Compagnia Carabinieri di Marcianise hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari (nr. 3 in carcere e nr. 2 arresti domiciliari), emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di 5 indagati, ritenuti responsabili – sebbene nella fase embrionale dele indagini preliminari e a vario titolo — di concorso in rapina e tentata rapina aggravate, furto aggravato, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

