Rapinavano gioiellerie in maschera | 5 arresti tra Napoli Caivano Secondigliano Arzano e Aversa

Teleclubitalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’operazione coordinata dai Militari della Compagnia Carabinieri di Marcianise, eseguite cinque misure cautelari nei comuni di Caivano (Parco Verde), Napoli Secondigliano, Arzano, Aversa, Orta di Atella e Fondi.   Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

rapinavano gioiellerie in maschera 5 arresti tra napoli caivano secondigliano arzano e aversa

© Teleclubitalia.it - Rapinavano gioiellerie in maschera: 5 arresti tra Napoli, Caivano, Secondigliano, Arzano e Aversa

In questa notizia si parla di: rapinavano - gioiellerie

Aggredivano e rapinavano i turisti in via Maqueda, arrestati 5 giovanissimi - Poi in via Divisi l'aggressione ai danni di una coppia di 70enni per rubare portafogli e ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rapinavano Gioiellerie Maschera 5