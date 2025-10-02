Rapinato del Rolex da 70 mila euro e pistola puntata in faccia | paura per Michele Criscitiello

Golssip.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura per Michele Criscitiello, amministratore delegato di Sportitalia e presidente della società calcistica Folgore Caratese. 🔗 Leggi su Golssip.it

rapinato del rolex da 70 mila euro e pistola puntata in faccia paura per michele criscitiello

© Golssip.it - Rapinato del Rolex da 70 mila euro e pistola puntata in faccia: paura per Michele Criscitiello

In questa notizia si parla di: rapinato - rolex

Rapinato del Rolex mentre parcheggia la Porsche in zona San Siro

Ragazzino rapinato fuori dalla Stazione Centrale: gli strappano il "Rolex", ma è un falso

Michele Criscitiello rapinato in auto: i ladri gli strappano un Rolex da 65 mila euro

rapinato rolex 70 milaRapinato del Rolex da 70 mila euro e pistola puntata in faccia: paura per Michele Criscitiello - Attimi di paura per Michele Criscitiello, amministratore delegato di Sportitalia e presidente della società calcistica Folgore Caratese ... golssip.it scrive

rapinato rolex 70 milaMichele Criscitiello rapinato del Rolex da 70mila euro: vittima della tecnica dello specchietto - Michele Criscitiello, noto giornalista di Sportitalia, è stato rapinato del suo prezioso Rolex di circa 70mila euro. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rapinato Rolex 70 Mila