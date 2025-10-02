Rapina in gioielleria a Marcianise con fucili e maschere bottino da 63mila euro | 5 arresti

Cinque persone sono state arrestate per la rapina dell'aprile 2024 in una gioielleria di Marcianise; bloccati tra il Napoletano, il Casertano e nel Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rapina - gioielleria

Rapina a mano armata con sequestro di persona in gioielleria: "Hanno portato via 16 anni di sacrifici"

Rapina a mano armata con sequestro di persona in gioielleria: "Portati via 16 anni di sacrifici"

Napoli, rapina choc nel cuore di Chiaia: sequestrati cliente e dipendente nella gioielleria Gentile

Rapina in una gioielleria a Sannicandro, due carabinieri bloccano un uomo in fuga https://ift.tt/5b7wxrk https://ift.tt/KWnRTCV - X Vai su X

Sannicandro di Bari: rapina a gioielleria, malvivente bloccato da due carabinieri liberi dal servizio - facebook.com Vai su Facebook

Rapina in gioielleria a Marcianise con fucili e maschere, bottino da 63mila euro: 5 arresti - La rapina a Marcianise nell'aprile 2024 I fatti contestati risalgono all'aprile 2024, quando, in pieno giorno, un gruppo di rapinatori armati di fucili e pistole ha fatto irruzione in una nota ... Segnala fanpage.it

GUARDA IL VIDEO. RAPINA IN GIOIELLERIA: 5 ARRESTI. Pistole e fucile in faccia al titolare e maschere con un viso finto, colpito anche noleggio auto - MARCIANISE – Un colpo da 63mila euro messo a segno con armi in pugno e maschere integrali in silicone. casertace.net scrive