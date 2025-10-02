Rapina a Viterbo il figlio dell' anziana | Le hanno portato via tutto poi l' infarto Indelebile il suo viso sotto shock

Rapinata nella notte nella sua abitazione alla Mazzetta a Viterbo. Incute terrore la vicenda della donna di 84 anni che si è vista entrare in casa tre uomini a volto coperto, intorno alle 22 di martedì 30 settembre. Per lo spavento l'anziana ha avuto un infarto, è stata trasportata all'ospedale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: rapina - viterbo

Rapina in un supermercato di Viterbo, arrestato uomo

Rapina alla Mazzetta a Viterbo: anziana minacciata, portati via 100mila euro in soldi e gioielli

A Viterbo tre uomini sono entrati a casa di una donna anziana e le hanno portato via gioielli e denaro per 100mila euro. L’84enne si è sentita male dopo la rapina ed è ancora ricoverata in gravi condizioni Vai su Facebook

Viterbo, 84enne in rianimazione dopo la rapina in casa: i banditi scappati con 100mila euro, poi il malore - X Vai su X

Viterbo, anziana rapinata in casa da ladri con il volto coperto: è grave. Caccia alla banda fuggita su un suv nero - Una 84enne è stata ricoverata nel reparto rianimazione del Santa Rosa di Viterbo, a seguito di un malore avuto subito dopo essere stata rapinata in casa da tre ... Si legge su msn.com

Viterbo, anziana rapinata in casa accusa un malore e finisce in rianimazione - Occupata l’Università Statale di Milano: “Pronti per lo scioper ... Segnala blitzquotidiano.it