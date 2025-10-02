Raoul Bova e Beatrice Arnera amicizia trasformata in amore | Sono una coppia

Raoul Bova e Beatrice Arnera non sono solo amici, tra i due è scattata la scintilla. Nei giorni scorsi Raoul Bova è stato paparazzato insieme alla collega Beatrice Arnera e sembra che fossero in atteggiamenti più che amichevoli. C’è un flirt in corso tra loro? A lanciare lo scoop è stato Dagospia, sul sito si legge: “Abbiamo pizzicato il 54enne attovagliato all’ora di pranzo al ristorante Quinto a Roma, in compagnia della fascinosa trentenne Beatrice Arnera, con cui recita nella fiction ‘Buongiorno, Mamma’, Gli avventori del ristorante non hanno potuto fare a meno di notare l’affettuosa complicit à tra i due attori: baci galeotti, abbracci e carezze furtive fino a un inaspettato e improvviso pianto di lui”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

