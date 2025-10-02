Ranking ATP | Sinner si avvicina ad Alcaraz chance mancata per Musetti

Cambia ancora la classifica ATP: Alcaraz e Sinner si rincorrono anche nel ranking, ecco quanti punti hanno e come si è ridotto il gap. Jannik Sinner ha dominato il ranking ATP per circa un anno e mezzo ma è poi stato superato da Carlos Alcaraz che occupa attualmente la prima posizione. Entrambi stanno letteralmente dominando la scena mondiale del tennis e nessuno dei due può dormire sonni tranquilli in tal senso. Ecco cosa cambia in termini di punti in classifica ad oggi, giovedì 2 ottobre. Ranking ATP: Sinner accorcia su Alcaraz, Musetti non supera Draper. Carlos Alcaraz mantiene 590 punti di distanza da Jannik Sinner che però ha comunque accorciato le distanze. 🔗 Leggi su Sportface.it