Ranking ATP | Sinner si avvicina ad Alcaraz chance mancata per Musetti
Cambia ancora la classifica ATP: Alcaraz e Sinner si rincorrono anche nel ranking, ecco quanti punti hanno e come si è ridotto il gap. Jannik Sinner ha dominato il ranking ATP per circa un anno e mezzo ma è poi stato superato da Carlos Alcaraz che occupa attualmente la prima posizione. Entrambi stanno letteralmente dominando la scena mondiale del tennis e nessuno dei due può dormire sonni tranquilli in tal senso. Ecco cosa cambia in termini di punti in classifica ad oggi, giovedì 2 ottobre. Ranking ATP: Sinner accorcia su Alcaraz, Musetti non supera Draper. Carlos Alcaraz mantiene 590 punti di distanza da Jannik Sinner che però ha comunque accorciato le distanze. 🔗 Leggi su Sportface.it
Ranking ATP, Alcaraz può incrementare il vantaggio in autunno su Sinner. L’italiano dovrà attendere la primavera 2026
Sinner-Alcaraz, come cambia il ranking Atp dopo la finale di Wimbledon? Le possibili combinazioni
Wimbledon 2025, ranking e montepremi: tutto sulla finalissima Sinner-Alcaraz
Ranking Atp, Sinner smuove la classifica/ Alcaraz più vicino, Pechino lo avvicina al primo posto! - Jannik Sinner smuove il Ranking ATP dopo la vittoria nel torneo ATP di Pechino rimanendo però all'inseguimento di Alcaraz ... ilsussidiario.net scrive
