Ranking ATP 2 ottobre 2025 | Sinner accorcia su Alcaraz Musetti manca il sorpasso su Draper
Dopo la conclusione dei tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino, è stato rilasciato il ranking ATP: Jannik Sinner resta in seconda posizione, ma diminuisce il suo svantaggio nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, il quale si rimane con 590 punti punti di margine sull’azzurro, il quale però ripartirà virtualmente a Shanghai con un gap di 1390 dall’iberico, che non sarà presente in Cina. Lorenzo Musetti, ritiratosi nei quarti di finale a Pechino, difende ancora la top ten rimanendo stabile al numero 9, ma manca il sorpasso ai danni del britannico Jack Draper, che si sarebbe concretizzato in caso di accesso alle semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ranking - ottobre
Sinner può tornare numero 1 in classifica il 27 ottobre: cosa cambia nel ranking dopo la vittoria a Pechino
RANKING UEFA 1 OTTOBRE Inghilterra 6.277 (9/9) Danimarca 6.125 (2/4) ................................. Portogallo 6.000 (4/5) Cipro 5.750 (3/4) Germania 5.714 (7/7) Italia 5.428 (7/7) Belgio 5.300 (3/5) Spagna 5.250 (8/8) Polonia 4.875 (4/4) Azerbaigian 4.875 (1/4) - X Vai su X
PER AMANTI DELLA TOILETRIES "Uva Golf Cup" Finale dell'Imagine Ranking 2025 12 ottobre 2025 Golf Club Le Fonti Asd [email protected] Il tema della gara l'uva , frutto d'eccellenza per il mese di ottobre, non fosse altro perché n - facebook.com Vai su Facebook
Ranking ATP (2 ottobre 2025): Sinner accorcia su Alcaraz, Musetti manca il sorpasso su Draper - Dopo la conclusione dei tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino, è stato rilasciato il ranking ATP: Jannik Sinner resta in seconda ... Da oasport.it
Diretta Atp Shanghai 2025/ Arnaldi Sakamoto streaming video tv: Masters 1000 in Cina (oggi giovedì 2 ottobre) - Diretta Atp Shanghai 2025, Arnaldi Sakamoto streaming video tv oggi giovedì 2 ottobre: orario e risultato delle partite per il Masters 1000 in Cina. Segnala ilsussidiario.net