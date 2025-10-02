Ranking ATP 2 ottobre 2025 | Sinner accorcia su Alcaraz Musetti manca il sorpasso su Draper

Dopo la conclusione dei tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino, è stato rilasciato il ranking ATP: Jannik Sinner resta in seconda posizione, ma diminuisce il suo svantaggio nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, il quale si rimane con 590 punti punti di margine sull’azzurro, il quale però ripartirà virtualmente a Shanghai con un gap di 1390 dall’iberico, che non sarà presente in Cina. Lorenzo Musetti, ritiratosi nei quarti di finale a Pechino, difende ancora la top ten rimanendo stabile al numero 9, ma manca il sorpasso ai danni del britannico Jack Draper, che si sarebbe concretizzato in caso di accesso alle semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

