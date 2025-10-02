Ramini si alza la tensione | Biancalani vattene

PISTOIA Uno striscione contro il parroco don Massimo Biancalani è comparso all’alba di domenica mattina davanti alla chiesa di Ramini. Il grande telo bianco, appeso con delle corde alle colonne del loggiato, riportava a caratteri gialli la scritta "Biancalani vattene" con un’aggiunta volgare. L’episodio ha suscitato immediato sconcerto tra chi sostiene la missione di accoglienza del parroco mattutina. Lo striscione è stato rimosso già nelle prime ore della giornata per restituire decoro al luogo di culto, ma il gesto non è passato inosservato. Don Biancalani, da anni figura controversa per le sue posizioni di apertura nei confronti dei migranti e per l’esperienza di accoglienza prima a Vicofaro e ora a Ramini, ha commentato l’episodio parlando di un attacco personale: "Questo striscione è un segnale di ostilità nei miei confronti, dopo che la diocesi mi ha praticamente lasciato solo a gestire situazioni molto complesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it