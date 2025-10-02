Rai salta Enrico Varriale | il giornalista sportivo licenziato per giusta causa
La Rai ha deciso di licenziare Enrico Varriale: il noto giornalista sportivo, che ha ricevuto una condanna in primo grado per stalking e lesioni nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione, è stato quindi sollevato dal proprio incarico, anche se alla base di questa scelta da parte dell'azienda non ci sarebbero le vicende giudiziarie a suo carico. A diffondere la notizia, nel corso della giornata di ieri, è stato il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, il quale ha inviato una nota via mail prima al CdR di Rai Sport e successivamente anche a tutto il resto della redazione sportiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
