Rai salta Enrico Varriale | il giornalista sportivo licenziato per giusta causa

La Rai ha deciso di licenziare Enrico Varriale: il noto giornalista sportivo, che ha ricevuto una condanna in primo grado per stalking e lesioni nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione, è stato quindi sollevato dal proprio incarico, anche se alla base di questa scelta da parte dell'azienda non ci sarebbero le vicende giudiziarie a suo carico. A diffondere la notizia, nel corso della giornata di ieri, è stato il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, il quale ha inviato una nota via mail prima al CdR di Rai Sport e successivamente anche a tutto il resto della redazione sportiva.

