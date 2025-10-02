Rai licenziato Enrico Varriale | dalle liti con allenatori alla condanna per stalking

Perché la Rai ha licenziato Enrico Varriale. Dopo mesi di sospensione cautelare, è arrivata la decisione definitiva: Enrico Varriale non fa più parte di Rai Sport. La comunicazione è stata diffusa dal direttore Paolo Petrecca con una mail indirizzata a tutta la redazione. La motivazione ufficiale è quella della risoluzione per giusta causa, legata alla condanna in primo grado inflitta al giornalista lo scorso giugno: 10 mesi di reclusione, pena sospesa, per stalking e lesioni ai danni dell’ex compagna. Durante il processo, Varriale aveva ammesso di averle dato uno schiaffo, definendolo “l’errore più grande della mia vita”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

