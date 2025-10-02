Rai licenziato Enrico Varriale | dalle liti con allenatori alla condanna per stalking
Perché la Rai ha licenziato Enrico Varriale. Dopo mesi di sospensione cautelare, è arrivata la decisione definitiva: Enrico Varriale non fa più parte di Rai Sport. La comunicazione è stata diffusa dal direttore Paolo Petrecca con una mail indirizzata a tutta la redazione. La motivazione ufficiale è quella della risoluzione per giusta causa, legata alla condanna in primo grado inflitta al giornalista lo scorso giugno: 10 mesi di reclusione, pena sospesa, per stalking e lesioni ai danni dell’ex compagna. Durante il processo, Varriale aveva ammesso di averle dato uno schiaffo, definendolo “l’errore più grande della mia vita”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: licenziato - enrico
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking
Enrico Varriale licenziato dalla Rai: «Contratto risolto per giusta causa». L'addio dopo 39 anni
Enrico Varriale fatto fuori dalla Rai: licenziato per giusta causa. I motivi
La Rai ha reso noto di aver risolto il rapporto di lavoro con Enrico Varriale: l'ex giornalista di Rai Sport e' stato licenziato "per giusta causa" in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado a giugno, in cui Varriale e' stato condan - facebook.com Vai su Facebook
Enrico Varriale licenziato dalla Rai "per giusta causa" - X Vai su X
Enrico Varriale licenziato dalla Rai “per giusta causa”, a giugno era stato condannato per stalking - L’annuncio è arrivato via email ai giornalisti di Rai Sport direttamente dal direttore Paolo Petrecca, che ha comunicato la decisione spiegando che ... Segnala fanpage.it
Enrico Varriale licenziato dalla Rai: "Contratto risolto per giusta causa" - Il giornalista Enrico Varriale, condannato in primo grado a giugno per stalking e lesioni, è stato licenziato dalla Rai. Scrive gazzetta.it