Arriva ad una svolta decisiva il caso Enrico Varriale: la Rai ha deciso di licenziarlo. Dopo quasi 40 anni, cessa dunque il rapporto di lavoro tra il giornalista napoletano e la TV di Stato. A comunicarlo è la stessa azienda, in una nota in cui spiega che. .l’ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per ‘giusta causa’ in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado, in cui Varriale è stato condannato per lesioni e stalking. La decisione arriva dopo che a giugno il Tribunale di Roma ha condannato a 10 mesi, pena sospesa, l’ex volto e Vicedirettore di Rai Sport per stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Rai licenzia Enrico Varriale