rai licenzia enrico varriale

Arriva ad una svolta decisiva il caso Enrico Varriale: la Rai ha deciso di licenziarlo. Dopo quasi 40 anni, cessa dunque il rapporto di lavoro tra il giornalista napoletano e la TV di Stato. A comunicarlo è la stessa azienda, in una nota in cui spiega che. .l’ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per ‘giusta causa’ in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado, in cui Varriale è stato condannato per lesioni e stalking. La decisione arriva dopo che a giugno il Tribunale di Roma ha  condannato a 10 mesi, pena sospesa, l’ex volto e Vicedirettore di Rai Sport per  stalking e lesioni  nei confronti dell’ex compagna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

