Rai licenzia Enrico Varriale | giusta causa dopo la condanna per stalking e lesioni
La Rai ha comunicato il licenziamento di Enrico Varriale. Dopo quasi quarant’anni si chiude il rapporto tra il giornalista napoletano ed il servizio pubblico. La decisione è stata adottata per giusta causa in seguito ai procedimenti penali che hanno coinvolto l’ex vicedirettore di Rai Sport. Indice. La Rai licenzia Enrico Varriale. Il profilo giudiziario: la sentenza di primo grado. Precedenti disciplinari e cronologia essenziale. Che cosa significa “giusta causa” in ambito lavorativo. Cosa cambia per Rai Sport. FAQ Rai licenzia Enrico Varriale. La Rai licenzia Enrico Varriale. Nella nota aziendale si precisa che il licenziamento è motivato dalla condanna in primo grado per stalking e lesioni e dal complesso dei fatti emersi nei due procedimenti penali. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
