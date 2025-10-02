Raggiunte le acque di Gaza Flotilla rotto il blocco di Israele

Da ore circolano notizie che, se confermate, avrebbero il sapore dell’evento storico: una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la barca Mikeno, sarebbe riuscita a spingersi fino alla costa di Gaza, oltrepassando le dodici miglia nautiche che delimitano il blocco navale imposto da Israele. Mentre la quasi totalità della flotta è stata intercettata dalla marina israeliana e scortata verso Ashdod, quel piccolo vascello greco, guidato da un comandante turco, risulta immobile da ore nelle acque antistanti l’enclave palestinese, come un “pesce sfuggito dalla rete”. Le immagini del tracker, che da giorni monitora in tempo reale la rotta delle imbarcazioni, mostrano la Mikeno ferma davanti a Gaza, dettaglio che ha acceso immediatamente le ipotesi di una clamorosa forzatura del blocco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

