Ragazzo di 17 anni muore in un tragico incidente a Roma | era bici quando un'auto lo ha travolto

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terribile incidente nella notte a Roma dove un 17enne è stato investito da un'auto. In condizioni gravissime è stato trasferito in ospedale, dove è morto qualche ora dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

