Raduni fuochi d?artificio urla | cittadini ostaggio della movida
«Non è più vita. Ogni venerdì e sabato notte la situazione diventa insostenibile: macchine bloccate, ragazzi che urlano fino alle quattro del mattino, rombi delle moto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: raduni - fuochi
20^ edizione della Fiera del Casoncello a Barbariga! 25-28 settembre 2025 Degustazioni del casoncello De.Co., raduno Ferrari, Harley Davidson e fuochi d’artificio. Programma completo: https://weekendidea.blogspot.com/2025/09/fiera-casoncello-bar - facebook.com Vai su Facebook
Raduni, fuochi d’artificio, urla: cittadini ostaggio della movida - Ogni venerdì e sabato notte la situazione diventa insostenibile: macchine bloccate, ragazzi che urlano fino alle quattro del mattino, rombi delle ... Si legge su quotidianodipuglia.it
Fuochi d’artificio e droni che formano figure in cielo: in Versilia uno show clamoroso - Forte dei Marmi, 18 luglio 2025 – L’appuntamento è per la sera di mercoledì 23 luglio dalle 22. Si legge su lanazione.it