Radiologia ha l' organico ridotto all' osso | la denuncia del Sul sull' ospedale di Polistena
Una situazione di criticità, quella che interessa il reparto di radiologia dell'ospedale di Polistena, già denunciato dal Sul all'Asp di Reggio Calabria e che ancora attende risposte.Il segretario generale Sul Calabria, Aldo Libri, in una nota scrive: "Nelle scorse settimane, e ripetutamente in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: radiologia - organico
