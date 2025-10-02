Radici nel futuro | come far crescere il turismo consapevole | a Cividale l' evento transfrontaliero del progetto Meds Garden+

Udinetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazione, cooperazione e cura del territorio sono le fondamenta di un turismo sostenibile che non solo è possibile, ma esiste già. Questo il messaggio al centro dell'incontro transfrontaliero "Radici nel futuro: come far crescere il turismo consapevole", organizzato da Scuola Centrale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: radici - futuro

Irpini a Roma, tra radici e futuro: la Capitale diventa casa

Grottolella, tra radici e futuro: torna “Viaggiando sotto le stelle”

Trezzo sull’Adda: un Comune che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici

radici futuro far crescereTurismo sostenibile e inclusivo: Cividale ospita l’incontro “Radici nel futuro” con MEDS GARDEN+ - A Cividale il progetto MEDS GARDEN+ presenta il manifesto dei giardini didattici per un turismo sostenibile e inclusivo. Si legge su nordest24.it

radici futuro far crescere"Radici nel futuro: come far crescere il turismo consapevole" - Ospite la presidente nazionale dell'Associazione italiana turismo enogastronomico, Roberta Garibaldi ... udinetoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Radici Futuro Far Crescere