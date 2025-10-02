Raccordo Perugia-Bettolle incidente tra più mezzi sotto la galleria | traffico bloccato
Un incidente che ha coinvolto diverse auto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 2 ottobre, all'interno della Galleria Pallotta sul Raccordo Perugia-Bettolle: il traffico è temporaneamente bloccato in direzione lago Trasimeno. Ci sarebbero diversi feriti. Sul posto sono intervenute le squadre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: raccordo - perugia
Anas: per incidente stradale, carreggiata chiusa temporaneamente sul “raccordo autostradale Bettolle - Perugia” a Cortona
Auto contro camion sul raccordo Perugia-Bettolle: 30enne in gravi condizioni
Cortona: scontro tir-auto sul raccordo Perugia-Bettolle. Un ferito
EVENTO PATROCINATO ENPAP In questi giorni (17–20 settembre) si svolge a Perugia il 25° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), appuntamento di riferimento per le psicologhe e gli psicologi che operano in ambito univer - facebook.com Vai su Facebook
Un incidente in galleria ha bloccato il traffico sul raccordo "Bettolle-Perugia" - Perugia" ha causato la temporanea chiusura della carreggiata in direzione dell'Autostrada A1, nel territ ... corrieredellumbria.it scrive
Alberi caduti su raccordo Perugia a causa del maltempo - Alcuni alberi sono caduti a causa del maltempo sulla carreggiata nord del raccordo autostradale Perugia- Lo riporta ansa.it