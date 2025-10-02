Raccordo Perugia-Bettolle incidente tra più mezzi sotto la galleria | traffico bloccato

Perugiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente che ha coinvolto diverse auto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 2 ottobre, all'interno della Galleria Pallotta sul Raccordo Perugia-Bettolle: il traffico è temporaneamente bloccato in direzione lago Trasimeno. Ci sarebbero diversi feriti. Sul posto sono intervenute le squadre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

raccordo - perugia

