Racconti e disegni per coltivare la memoria | a Lanciano una mostra sui nonni a cura dei bambini di quarta delle scuole cittadine

Giovedì 2 ottobre, alle 11, presso le Stanze Liquide (ex Istituto De Giorgio), in via dei Funai, nella giornata della Festa dedicata ai nonni, è in programma la presentazione del libro "Racconti. dei nonni ai nipoti" e l'apertura della mostra dei disegni e degli scritti realizzati dagli alunni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it