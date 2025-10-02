Racconti e disegni per coltivare la memoria | a Lanciano una mostra sui nonni a cura dei bambini di quarta delle scuole cittadine

Chietitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 2 ottobre, alle 11, presso le Stanze Liquide (ex Istituto De Giorgio), in via dei Funai, nella giornata della Festa dedicata ai nonni, è in programma la presentazione del libro "Racconti. dei nonni ai nipoti" e l'apertura della mostra dei disegni e degli scritti realizzati dagli alunni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: racconti - disegni

Cerca Video su questo argomento: Racconti Disegni Coltivare Memoria