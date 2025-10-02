Racconti e disegni per coltivare la memoria | a Lanciano una mostra sui nonni a cura dei bambini di quarta delle scuole cittadine
Giovedì 2 ottobre, alle 11, presso le Stanze Liquide (ex Istituto De Giorgio), in via dei Funai, nella giornata della Festa dedicata ai nonni, è in programma la presentazione del libro "Racconti. dei nonni ai nipoti" e l'apertura della mostra dei disegni e degli scritti realizzati dagli alunni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: racconti - disegni
NUMERO FINALE! I racconti di domani n. 6 (di 6), “Domani andrà meglio” Soggetto e sceneggiatura: Tiziano Sclavi Disegni e copertina: Angelo Stano Colori: Sergio Algozzino Uscita: 16/10/2025 - facebook.com Vai su Facebook