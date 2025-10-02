Raccolti 2 chili di mozziconi in centro storico

Due chilogrammi di mozziconi di sigaretta raccolti in poche ore per le vie del centro di Rho. È quello che hanno raccolto un gruppo di volontari nell’ambito dell’iniziativa organizzata da Plasticfree all’interno dell’evento "Prendiamoci Cura". Calcolando che un mozzicone pesa davvero pochissimo, per arrivare a due chili ne occorrono davvero parecchi. "Non gettare i mozziconi a terra" è proprio uno degli ultimi due slogan lanciati con la campagna di sensibilizzazione " Rho Si-Cura " promossa dall’amministrazione comunale che mette al centro dell’attenzione maleducazione e degrado, che purtroppo si riscontrano in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

