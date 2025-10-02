Raccolta differenziata Viterbo è la provincia più virtuosa del Lazio

Viterbo è la provincia del Lazio più virtuosa in raccolta differenziata. In un anno produce oltre 126.000 tonnellate di rifiuti (126.000 nel 2023) e il 66,5% viene differenziato. Un dato sopra la media regionale, che si attesta al 55,42%, e in linea con l'obiettivo nazionale ed europeo del 65%.La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: raccolta - differenziata

Rifiuti, la discarica in alto mare. E la raccolta differenziata continua ad arretrare

Rifiuti | Sì ai cestini per la raccolta differenziata nei parchi pubblici, approvata la mozione di Guarducci: il piano per la sostituzione

Raccolta differenziata, la Regione premia 19 Comuni del Barese

Isole ecologiche mobili: la novità per potenziare la raccolta differenziata https://ift.tt/Gpvu4O2 - X Vai su X

? NUOVO CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ? Si informa la cittadinanza che dal 1° ottobre 2025 è entrato in vigore il nuovo calendario di raccolta rifiuti. La principale novità riguarda il vetro, che sarà raccolto il giovedì e non più il mercoledì. - facebook.com Vai su Facebook

Civita Castellana, cambia in calendario della raccolta differenziata - Lunedì 13 gennaio a Civita Castellana entreranno in vigore i nuovi calendari di raccolta dei rifiuti relativi alle utenze domestiche, alle utenze non domestiche e alle utenze non domestiche food ... Come scrive ilmessaggero.it

Civita Castellana, nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, al via la campagna informativa e il censimento delle utenze Tari - “Da lunedì 11 novembre 2024 inizierà la campagna di sensibilizzazione relativa all’avvio del nuovo progetto di raccolta differenziata e, contestualmente, verrà effettuato casa per casa e in ogni ... Lo riporta ilmessaggero.it