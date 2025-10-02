Raccolta di carta e plastica Zone Gramsci e Musicisti Arrivano i cassonetti | Utilizzarli è gratuito

Dopo il centro storico, dal 13 ottobre arrivano i cassonetti per carta e plastica anche in via Gramsci e qualche giorno dopo in zona Musicisti. A seguire, la novità sarà estesa anche agli altri quartieri: "Entro l’estate il sistema sarà operativo in tutte le zone residenziali della città", tranne nel forese dove resta il porta a porta. Lo ha annunciato il responsabile Servizi Ambientali Area Modena del Gruppo Hera Paolo Paoli, che ieri ha presentato il calendario assieme al sindaco Massimo Mezzetti. La riorganizzazione riguarda la raccolta di carta e plastica. La modifica coinvolgerà nella zona di viale Gramsci 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

