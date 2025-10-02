Rabbia agonistica e spirito battagliero | gli ingredienti base per Di Francesco

Lecceprima.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Berisha si è allenato regolarmente con il resto della squadra e, dunque, le possibilità che contro il Parma l’albanese sia titolare in un centrocampo completato da Ramadani e Coulibaly non sono affatto poche.Il Lecce, del resto, è alla ricerca di continuità dopo la buona partita con il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rabbia - agonistica

rabbia agonistica spirito battagliero“Rabbia agonistica e spirito battagliero”: gli ingredienti base per Di Francesco - Per il suo tecnico la determinazione di voler riacciuffare a tutti i costi il Bologna è stata la nota più positiva, ma ora si attende continuità nella ges ... Scrive lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Rabbia Agonistica Spirito Battagliero