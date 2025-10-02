Qui Como | tre turni di stop per l’attaccante due per il tecnico Fabregas Paga Rodriguez salvato Terracciano

Tre giornate di squalifica (sanzione minima nei casi di “condotta violenta“ di un calciatore) sono state inflitte dal giudice sportivo di serie A al giocatore del Como Jesus Rodriguez, espulso nel match contro la Cremonese "per aver colpito con violenza ad una gamba un calciatore avversario, col pallone lontano". Due invece i turni di stop al suo allenatore, Cesc Fabregas, cui è stato mostrato il “rosso“ "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro e avergli rivolto un’espressione irriguardosa dopo la notifica del provvedimento di espulsione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

