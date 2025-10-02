Qui Bergamo Pasalic il jolly-Champions dell’Atalanta 8 gol Fu il primo vero affare di Luca Percassi
L’eroe delle notti europee dell’Atalanta. L’uomo decisivo. Il nome di Mario Pasalic resterà inciso nella recente storia nerazzurra per i suoi gol pesanti in Champions, otto, che ne fanno il miglior realizzatore atalantino nella massima competizione. In più, altri due centri in Europa League. Sua la rete, sei anni fa, che valse il primo storico punto in Champions al Meazza di Milano, nell’1-1 contro il City. Suo il gol illusorio nello spareggio dell’agosto 2020 a Lisbona, nei quarti di finale, contro il Paris Saint Germain di Mbappé che la ribaltò sul 2-1 nei minuti di recupero. Sua la rete del 3-0 nella notte magica di Liverpool nell’aprile 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pasalic affonda il Bruges! L'Atalanta sorride a Bergamo: gli highlights
PRIMA PAGINA - Corriere di Bergamo: "Dea, Pasalic di testa e cuore per la rimonta La Champions ora è iniziata"
Fabrizio Cacciatore a TvPlay: "Pasalic è un giocatore completo, sa fare gol, è da dimensione Atalanta. È quel tipo di giocatore che a Bergamo fa bene, ma altrove non si sa"
