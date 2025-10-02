Questura Enrico Palermo nominato alla guida della direzione anticrimine

Dopo aver rivestito il ruolo di dirigente della divisione anticrimine a Crotone, torna alla questura di Reggio Calabria il primo dirigente della polizia di Stato Enrico Palermo che dal 29 settembre dirige la divisione anticrimine reggina.Nato nel 1978 a Vibo Valentia, il dottor Palermo ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

