Questo video non prova l’arrivo della nave Mikeno a Gaza

Un video mostra una nave che si avvicina alla costa, presentato come la prova che la Mikeno della Global Sumud Flotilla sia riuscita a raggiungere Gaza sfuggendo alle navi militari israeliane. La clip ha alimentato l’idea che la missione sia arrivata a destinazione, ma la scena ripresa non è recente. Per chi ha fretta. In realtà, la clip non è stata girata a Gaza.. Il filmato era già online settimane prima, almeno dal 10 settembre su YouTube.. Analisi. La clip risulta condivisa su TikTok e X come prova dell’arrivo della Mikeno a Gaza: Il video risulta condiviso anche in Italia: Video datato e realizzato altrove. 🔗 Leggi su Open.online

