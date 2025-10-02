Questo sangue è sulle vostre mani La giornalista ebrea all' attacco dell' antisemitismo di Manchester

L'attacco alla Sinagoga di Manchester va oltre ogni comprensione. È un crimine d'odio su base religiosa, purtroppo figlio di un clima che si sta diffondendo a macchia d'olio in tutta Europa dove, evidentemente, il germe dell'antisemitismo non è mai stato eradicato per davvero. E lo spiega bene Leah Benoz, giornalista ed ebrea, originaria di Manchester, che con un breve, seppure intenso, video, ha voluto inchiodare i suoi concittadini a una responsabilità collettiva. " Avevo intenzione di non rispondere a questo fino alla fine dello Yom Kippur perché sentivo che non avrei dovuto lasciarmi distrarre, ma non riesco a concentrarmi, quindi lo farò ora.

