L'attacco alla Sinagoga di Manchester va oltre ogni comprensione. È un crimine d'odio su base religiosa, purtroppo figlio di un clima che si sta diffondendo a macchia d'olio in tutta Europa dove, evidentemente, il germe dell'antisemitismo non è mai stato eradicato per davvero. E lo spiega bene Leah Benoz, giornalista ed ebrea, originaria di Manchester, che con un breve, seppure intenso, video, ha voluto inchiodare i suoi concittadini a una responsabilità collettiva. " Avevo intenzione di non rispondere a questo fino alla fine dello Yom Kippur perché sentivo che non avrei dovuto lasciarmi distrarre, ma non riesco a concentrarmi, quindi lo farò ora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Questo sangue è sulle vostre mani". La giornalista ebrea all'attacco dell'antisemitismo di Manchester