Questo non si deve sapere Garlasco a Chi l’ha visto le intercettazioni a Andrea Sempio

Nuovi dettagli si aggiungono al complesso mosaico del caso Garlasco, e questa volta arrivano dal piccolo schermo. Nella puntata di mercoledì di Chi l'ha visto?, la conduttrice Federica Sciarelli ha portato all'attenzione del pubblico alcune intercettazioni che, pur essendo agli atti, non erano mai state trascritte integralmente nei documenti ufficiali. In trasmissione è stato mostrato un brogliaccio in cui, a margine di una registrazione, si leggeva la nota: "Andrea parla forse al telefono, non si sente". Un'indicazione che lasciava intendere l'irrilevanza del contenuto, ma che all'ascolto sembra raccontare un'altra storia Sciarelli ha fatto ascoltare l'audio, disturbato e di difficile interpretazione, ma con frasi che si distinguono chiaramente.