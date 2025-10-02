Questa piccola farfalla blu è l'animale con più cromosomi al mondo
La farfalla blu dell’Atlante (Polyommatus atlantica) è endemica del Nord Africa e detiene il primato mondiale per numero di cromosomi: 229 coppie contro le 24 della maggior parte degli esseri viventi. Questa scoperta apre nuove prospettive per lo studio dell’evoluzione e della ricerca sul cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
