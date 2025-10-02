Questa non è la nave Mikeno e non prova il suo arrivo a Gaza

Dopo il precedente caso, un nuovo video viene diffuso come presunta prova che la nave Mikeno della Global Sumud Flotilla abbia superato il blocco israeliano e sia arrivata a Gaza. Le immagini mostrano una grande nave in porto, presentata come l’imbarcazione protagonista della missione, ma anche questa volta si tratta di un contenuto datato che non mostra affatto la Mikeno. Per chi ha fretta. Il filmato circolava già dal 10 settembre 2025.. La scena risulta ripresa presso il porto di Sidi Bou Said, in Tunisia.. La Mikeno è molto più piccola rispetto alla nave del video e ha un equipaggio di sole 8 persone. 🔗 Leggi su Open.online

