Quello di cui tutti abbiamo bisogno

In una scuola dell'infanzia del Mantovano si sono inventati un modo speciale e inedito per ringraziare le colonne portanti di molte famiglie italiane, i nonni, di cui si è appena celebrata la festa che – non a caso – cade il 2 ottobre, giorno dedicato agli angeli custodi. In un asilo di Medole è stato infatti allestito uno speciale "distributore di coccole". Di cosa si tratta? Parliamo di un apparecchio con una leva meccanica inserita in un'armatura di cartone costruita e colorata dai bambini: pigiando la leva, in una vaschetta cade un rotolino di carta. Dentro ognuno c'è un disegno che i bambini hanno dedicato ai nonni, i loro pensieri, eventuali richieste.

Precipita minibus con disabili, decisivo l’intervento di un’assessora-infermiera: “Ci siamo tuffate nel fiume e abbiamo salvato tutti”

Ranalli: “L’esordio è difficile per tutti”. Giustini “Abbiamo cambiato la partita in corso”

Pallanuoto, Ranalli: “L’esordio è difficile per tutti”. Giustini “Abbiamo cambiato la partita in corso”

Anita "Tutti abbiamo un passato,sono qua per divertirmi,trascorso giornata intera a trasmettere discorsi belli,2 ore ridiamo e scherziamo sentirci chiamare BESTIE e PAGLIACCI secondo me è altro" #GrandeFratello - X Vai su X

?"Secondo me abbiamo giudicato bene tutti i tocchi di mano di questo weekend". Esordisce così Gianluca Rocchi, nell'appuntamento settimanale di Open Var. Il riferimento è al rigore di Parma-Torino, concesso al VAR, e ai tocchi non punibili di Pisa (Po - facebook.com Vai su Facebook

Giorgio Armani: "Ho voluto immaginare una nuova armonia: è quello di cui tutti abbiamo bisogno" - Restare fedeli a se stessi continuando incessantemente a evolvere il proprio linguaggio, assecondando il flusso dell'esistenza, è da sempre la sfida di Giorgio Armani, che la collezione per il ... Scrive huffingtonpost.it

Giorgio Armani: “Ho voluto immaginare una nuova armonia: è quello di cui tutti abbiamo bisogno”. La sua sfilata chiude la Milano Fashion Week, tra gli ospiti anche Liliana ... - Un viaggio al centro della Terra, tra bagliori di cristalli, colori vulcanici e la morbidezza avvolgente di velluti e sete. Segnala ilfattoquotidiano.it