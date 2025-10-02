Quella parte del mio corpo La Volta Buona da Alessia Fabiani la confessione intima a Caterina Balivo

Caffeinamagazine.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella società dell’immagine se vuoi esserci devi essere bella, anzi bellissima. Non lo troverete scritto da nessuna parte – o forse sì – ma è il messaggio implicito, subliminale, nascosto praticamente ovunque. Nelle vetrine, negli spot pubblicitari, sui social, on line, nei poster di palestrati e non. E la chirurgia estetica di ‘progressi’ ne ha fatti tanti: oggi è possibile rifarsi tutto, dalla testa ai piedi. Ma non sempre le cose vanno come uno spera. Ne sa qualcosa Alessia Fabiani che, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha parlato di quello che le è capitato. Nel suo caso, val bene sottolinearlo, la sua scelta di ricorrere alla chirurgia estetica non è stata dettata da una ‘moda’, ma da una reale necessità a seguito di un incidente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parte - corpo

Il cantautore costretto a fermare il tour per una paresi facciale. Una patologia che si conosce ancora poco. Ecco cosa succede nel corpo e perché. Nella maggior parte dei casi, si guarisce, ma ci vuole pazienza

Batman svela tutte le armi nascoste nel suo corpo e la sua parte metallica

“La maggior parte del mio corpo ha tra i 10 e i 15 strati di inchiostro. Mi sono tatuato i genitali più volte”: la storia di Remy Schofield

“Non conosco una donna che dica ‘mi piace il mio corpo’. Ogni volta che parlo dicono ‘Rose Villain che fi**a’, ma perché? Fabri Fibra è il mio brontolone preferito ... - Dopo aver partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con “Fuorilegge”, Rose Villain pubblica venerdì il capitolo conclusivo della trilogia “Radio Vega”. Come scrive ilfattoquotidiano.it

parte mio corpo volta“Il mio corpo sempre sotto accusa”: Giulia Stabile denuncia il body shaming sui social - Giulia Stabile, denuncia il body shaming sui social, e risponde agli hater: "Il mio corpo sempre sotto accusa... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parte Mio Corpo Volta