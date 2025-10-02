Quella parte del mio corpo La Volta Buona da Alessia Fabiani la confessione intima a Caterina Balivo

Nella società dell’immagine se vuoi esserci devi essere bella, anzi bellissima. Non lo troverete scritto da nessuna parte – o forse sì – ma è il messaggio implicito, subliminale, nascosto praticamente ovunque. Nelle vetrine, negli spot pubblicitari, sui social, on line, nei poster di palestrati e non. E la chirurgia estetica di ‘progressi’ ne ha fatti tanti: oggi è possibile rifarsi tutto, dalla testa ai piedi. Ma non sempre le cose vanno come uno spera. Ne sa qualcosa Alessia Fabiani che, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha parlato di quello che le è capitato. Nel suo caso, val bene sottolinearlo, la sua scelta di ricorrere alla chirurgia estetica non è stata dettata da una ‘moda’, ma da una reale necessità a seguito di un incidente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it