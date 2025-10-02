quel delinquente cattolico di carmelo bene e la sua terra da salvare dai turisti

"San Giuseppe da Copertino, dalla città degli ottocento martiri, ti parlo del chierichetto delle duemila messe”. E’ cominciata così, sul porto di Otranto, la mia orazione a san Giuseppe da Copertino dedicata a Carmelo Bene, appunto il chierichetto delle duemila messe, servite a partire dai tre o quattro anni nelle chiese barocche di Campi Salentina e da considerarsi premesse segrete del suo futuro teatro. La colpa di siffatta concione non è mia ma di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, che mi ha convocato per questo evento beniano facendomi un dispetto perché la Terra d’Otranto dalla Terra di Bari dove mi trovavo a oziare è lontanissima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

