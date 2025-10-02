La rabbia è difficile da trattenere se, mentre si cerca parcheggio, bisogna stare attenti a non urtare un WC. Lo conferma Giuseppe, che ci invia lo scatto dell'abbandono selvaggio di un water in via Francesco Satolli. «Possibile che ci sia un bisogno impellente di inciviltà? Ho sperato di vederci male, ma avvicinandomi ho constatato la correttezza della mia intuizione», scrive rassegnato. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906 . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quel bisogno impellente di inciviltà #lafotodeilettori