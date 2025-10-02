Quei sorvoli di droni sulle infrastrutture critiche tedesche

Ancora sorvoli di droni non autorizzati, questa vola nei cieli tedeschi, nel nord della Germania. Nella notte tra giovedì e venerdì scorso, uno sciame di droni ha sorvolato centrali elettriche, ospedali, cantieri navali militari e perfino il parlamento regionale di Kiel, nel Land dello Schleswig-Holstein. Un volo tatticamente ben coordinato, secondo un rapporto interno citato da Der Spiegel, che descrive come i velivoli senza pilota si sarebbero mossi in formazione parallela, come per mappare con precisione le infrastrutture critiche. Non ci sono prove nette, ma il sospetto verso Mosca aleggia con forza, da Copenaghen a Berlino.

