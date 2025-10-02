Quasi mille in corteo a Sondrio con le Fiaccole di Umanità per Gaza
Nel giorno dello stop alla Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità israeliane nel tentativo di aprire un corridoio umanitario verso la Striscia di Gaza, quasi mille persone hanno preso parte martedì 2 ottobre a Sondrio all’iniziativa "Fiaccole di Umanità". Promossa dal coordinamento dei. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
