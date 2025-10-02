Quasi 100 a Roma i 99 anni di Carlo Riccardi nei suoi scatti più iconici
Roma si prepara a riavvolgere i suoi ricordi più vividi attraverso gli scatti di Carlo Riccardi. Dal 3 ottobre, Spazio5 apre le porte a “Quasi 100”, un percorso visivo che unisce cronaca, politica e cinema in un’unica narrazione, per omaggiare il 99° compleanno di un testimone d’eccezione. La città eterna e lo sguardo di Riccardi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
