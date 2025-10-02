Quasi 100 a Roma i 99 anni di Carlo Riccardi nei suoi scatti più iconici

Sbircialanotizia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si prepara a riavvolgere i suoi ricordi più vividi attraverso gli scatti di Carlo Riccardi. Dal 3 ottobre, Spazio5 apre le porte a “Quasi 100”, un percorso visivo che unisce cronaca, politica e cinema in un’unica narrazione, per omaggiare il 99° compleanno di un testimone d’eccezione. La città eterna e lo sguardo di Riccardi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

quasi 100 a roma i 99 anni di carlo riccardi nei suoi scatti pi249 iconici

© Sbircialanotizia.it - “Quasi 100”, a Roma i 99 anni di Carlo Riccardi nei suoi scatti più iconici

In questa notizia si parla di: quasi - roma

Roma, ladri "strangolatori": così fanno quasi svenire le vittime e poi le derubano

Viale Roma, c'è il via libera alla riasfaltatura: opera da quasi mezzo milione di euro, lavori ad agosto

Treni e ritardi, sarà un agosto da incubo: «Milano-Roma in 5 ore, quasi 7 per Napoli». Dai voli al bus, le differenze di prezzo

quasi 100 roma 99“Quasi 100”: Roma celebra Carlo Riccardi, lo sguardo che ha raccontato un Paese - Roma rende omaggio a Carlo Riccardi (1926–2022), fotoreporter, artista e – per molti – primo paparazzo italiano, con la mostra... Da romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Quasi 100 Roma 99