Quarto Grado le anticipazioni di venerdì 3 ottobre

Nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ” le anticipazioni. Venerdì 3 ottobre, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Tra giri di denaro, bigliettini scritti a mano dai genitori di Sempio e accuse di corruzione nei confronti dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti (che chiese e ottenne per due volte l’archiviazione per Sempio), si continua a ricercare la verità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

