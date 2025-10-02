Quarto Grado le anticipazioni di venerdì 3 ottobre
Nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ” le anticipazioni. Venerdì 3 ottobre, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “ Quarto Grado ”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Tra giri di denaro, bigliettini scritti a mano dai genitori di Sempio e accuse di corruzione nei confronti dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti (che chiese e ottenne per due volte l’archiviazione per Sempio), si continua a ricercare la verità. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: quarto - grado
GUIDA TV 18 LUGLIO 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI QUARTO GRADO
GUIDA TV 19 SETTEMBRE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI QUARTO GRADO
Quarto Grado, i casi di stasera 11 luglio 2025
#garlasco Questa foto è inquietante. Foto che Quarto Grado ha mandato in onda nel 2017, trovata sul profilo social di Sempio quando si indagava sul DNA. Queste 4 dita non vi ricordano qualcosa. ? - X Vai su X
I segreti dei telefoni del marito di Lilly #Quartogrado - facebook.com Vai su Facebook
Le anticipazioni di Quarto Grado, le indagini sul delitto di Garlasco e sulla morte di Pierina Paganelli - Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il ... Lo riporta msn.com
Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 settembre 2025 - Quarto Grado: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 26 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Da tpi.it