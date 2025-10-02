Quaranta candeline per le Guardie Ecologiche Volontarie | festa speciale alla Burraia

Forlitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quaranta candeline per le Guardie Ecologiche Volontarie, un traguardo celebrato con grande partecipazione al Rifugio della Burraia. L'evento ha visto la presenza non solo di membri attuali, ma anche di numerosi amici e rappresentanti di associazioni che collaborano quotidianamente per la tutela. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quaranta - candeline

Festa a Fregene per Francesca Pascale: spegne quaranta candeline

Mercatino dei ragazzi. Quest’anno si spengono quaranta candeline

Il gruppo delle nuove ’Guardie giurate ecologiche volontarie’ - Hanno prestato giuramento in Prefettura le nuove Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (Ggev) di Reggio, che hanno completato il percorso formativo regionale. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Quaranta Candeline Guardie Ecologiche