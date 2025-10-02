Quaranta candeline per le Guardie Ecologiche Volontarie | festa speciale alla Burraia
Quaranta candeline per le Guardie Ecologiche Volontarie, un traguardo celebrato con grande partecipazione al Rifugio della Burraia. L'evento ha visto la presenza non solo di membri attuali, ma anche di numerosi amici e rappresentanti di associazioni che collaborano quotidianamente per la tutela. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
