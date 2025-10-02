Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento
Il valore del PSV oggi Il 2 Ottobre 2025 il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,302 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 31,98 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione di 1 MWh = 10,7 Smc. Analisi dell’andamento del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del gas al PSV ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 35 €MWh nella seconda metà di settembre, il prezzo è progressivamente sceso, arrivando sotto i 32 €MWh a inizio ottobre. Questo calo riflette una maggiore stabilità del mercato e una domanda contenuta, probabilmente favorita da condizioni climatiche miti e da una buona disponibilità di scorte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
