Quando una casa brucia se si fa finta di niente di essa resterà ben poco

Le scienze statistiche definiscono stocastico l’andamento di un fenomeno privo di regolarità. Nel caso di quanto è balzato ieri agli occhi del mondo, tra i tanti avvenimenti di ogni genere, alcuni più, altri meno, importanti, se ne è verificato uno se non proprio trascurato, quanto meno passato dall’informazione con un interesse poco sopra a quello rivolto alla cronaca. Majora premunt, potrebbe essere una delle spiegazioni, inducendo chi ne é venuto a conoscenza a rassegnarsi. Ciò in quanto anche l’equilibrio economico mondiale, per non essere da meno di quello sociopolitico, si è concesso, con molta probabilità, una pausa di riflessione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it