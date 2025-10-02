quando si accende de bruyne si sente il rombo del motore

Napoli-Sporting, una partita bloccata. Per il Napoli, quella contro lo Sporting è stata una partita complessa. Fin dal primissimo minuto, infatti, la squadra di Conte ha fatto fatica ad attaccare in modo efficace, a essere pericolosa giocando ai ritmi compassati imposti dai portoghesi. Che, di fatto, sono riusciti ad addormentare la gara da diversi punti di vista: grazie a un buon possesso palla, ma anche in maniera più “tradizionale”, ovvero, attraverso una difesa tenuta abbastanza bassa. Soprattutto quando gli azzurri riuscivano a superare la prima linea di pressione. Insomma, si può dire: al Maradona, per i primi due terzi del primo tempo, si è giocato un match a dir poco bloccato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

