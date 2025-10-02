Questa volta partiamo dalla trama. In una New York grigia a dovere, Jake Friedken è il proprietario del Black Rabbit, ristorante in ascesa. Assieme al suo staff, è in vigile attesa dell'arrivo di una giornalista del New York Times, dalla cui recensione potrebbe dipendere il futuro del business. Nel frattempo, l'uomo sta valutando un bell'azzardo, l'acquisto di un nuovo, e ancora più grande, ristorante, che lo proietterebbe al vertice del settore. Ma come si sa è dalle cime più alte che cadere fa più male. All'improvviso, nella vita di Jake ricompare l'instabile fratello Vince, al solito a caccia di soldi e protezione, visti i debiti da saldare con la malavita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando non basta Jude Law