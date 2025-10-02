Quando l’assenza non basta | il TAR smonta la bocciatura automatica di una studentessa e ordina alle scuole di spiegare davvero le loro scelte sulla non ammissione
Pronunciandosi su ricorso relativo alla non ammissione alla classe successiva di una studentessa per il superamento del limite massimo di assenze, il TAR Puglia, con la sentenza n.12922025, depositata lo scorso 10 settembre, ha analizzato in profondità la normativa scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
